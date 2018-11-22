Верховная Рада Украины сегодня рассмотрит госбюджет на 2019 год. Новости

В Верховной Раде в повестке дня стоят вопросы государственного бюджета Украины на 2019 год. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 22 ноября, открывая утреннее заседание, заявил спикер парламента Андрей Парубий.
Он проинформировал о вопросах, которые народным депутатам предлагается сегодня рассмотреть.
«Среди бюджетных законов предлагается сегодня завершить вопрос по ЦИК, о выделении денег на кибербезопасность. Там ноль отклоненных правок. Потом предлагается перейти к Бюджетному кодексу», – сказал он.
«Чтобы мы смогли сегодня рассмотреть бюджет, нам необходимо будет проголосовать за предложение, чтобы мы продолжили вечернее заседание до завершения рассмотрения бюджетных вопросов. Ключевое, что у нас остается под вопросом – это Налоговый кодекс. До 14:00 всех прошу подать правки к Налоговому кодексу, чтобы комитет с 14:00 до 16:00 смог провести заседание», – продолжил Парубий.
По его словам, после 16:00 нардепы смогут приступить к рассмотрению поправок в Налоговый кодекс, а потом – к принятию госбюджета.
Напомним, от принятия закона о государственном бюджете Украины на 2019 год до 1 декабря зависит следующий транш финансовой помощи Международного валютного фонда.
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