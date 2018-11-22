Госбюджет и изменения в Конституцию: Планы Верховной Рады на сегодня. Новости

В поправках к проекту закона о государственном бюджете Украины на 2019 год много вопросов связано с социальным обеспечением населения, парламент также может принять изменения в Конституцию о внешнеполитическом курсе страны в НАТО и ЕС. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 22 ноября, в кулуарах Верховной Рады заявила народный депутат Украины Ирина Луценко.
«Поправки рассмотрены и будут внесены в этот государственный бюджет. Например, внесено 500 млн грн для доставки пенсий пенсионерам в селах. Достаточно большая сумма выделена на лечение онкобольных детей. Много денег будет выделено дополнительно на обеспечение бесплатными лекарствами, на другие социальные потребности», – сказала она.
Она выразила уверенность, что народные депутаты сегодня проголосуют за необходимые правки и примут закон о государственном бюджете на 2019 год, но до этого нужно принять Налоговый кодекс.
Нардеп также сообщила, что сегодня Верховная Рада может рассмотреть и изменения в Конституцию Украины о внешнеполитическом курсе страны на членство в НАТО и Евросоюзе.
«Изменения в Конституцию соответствуют нормам действующей Конституции. Есть надежда, что сегодня мы будем рассматривать и эти вопросы – изменения в Конституцию», – заявила Луценко.
Напомним, законопроект №9037 «О внесении изменений в Конституцию Украины (По стратегическому курсу государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора)» 3 сентября 2018 г. внес на рассмотрение парламента президент Украины Петр Порошенко. 20 сентября документ был направлен для получения заключения в Конституционный суд Украины. 20 ноября президент Украины заявил, что решение Конституционного суда будет в ближайшее время.
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