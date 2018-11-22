Не разъясняют – уволить: Рева о проблемах оформления субсидий в органах соцзащиты. Новости

В Украине есть проблема с информированием граждан о правилах оформления субсидий, а если работники управлений соцзащиты не выполняют свои обязанности, их нужно увольнять с работы. Об этом заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева.

«Разъяснительная работа – это часть тех обязанностей, которые должны выполнять работники управлений социальной защиты населения. Они не только назначают субсидии, но они должны и разъяснять людям правила, по которым эти субсидии назначаются», – сказал он.

По его словам, если же добиться разъяснений в органах соцзащиты не получается, нужно обратиться с жалобой к местным властям, которые должны на это жестко реагировать.

«Нам необходимо улучшить разъяснительную работу на всех уровнях. Хочу отметить, что у нас нет вертикали. Управления социальной защиты на местах непосредственно министерству не подчиняются. В области они подчиняются областной государственной администрации, в районе – районной, в городе – городскому совету. Но мы осуществляем нормативное регулирование», – рассказал Рева.

«Когда Кабинет министров принимает постановление, оно должно выполняться всеми, однозначно. Если нужны разъяснения, мы такие разъяснения даем, в спорных вопросах», – добавил министр.

Он также проинформировал, что украинцам для получения субсидии не нужно выписывать членов семьи из жилья, если они зарегистрированы по месту жительства родственников, но фактически проживают за границей.

Как сообщалось ранее, доработанный ко второму чтению проект закона о госбюджете-2019 предусматривает финансирование монетизации субсидий в размере 55 млрд 95 млн грн. Этот процесс будет проводиться в три этапа, начиная с 1 января 2019 года.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»

Читайте также: