Авторынок в «ДНР»: Что предлагают купить жителям Донецка (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке продают авто с «постоянным учетом» в «ДНР», а также с украинской регистрацией. Цены на автомобили различны, и зависят от модели, года выпуска, состояния и других факторов. Об этом, как передает корреспондент «Донецких новостей», свидетельствуют объявления в местных донецких пабликах в соцсетях.

Большинство автомобилей в продаже – с «регистрацией» «ДНР». Так, продается «Opel Vectra А» 1991 года, с объемом двигателя 1,8. Установлено ГБО., цена 1700 долл.:

«Opel Astra G» продают по цене 4,5 тыс. долл. Авто 2002 года выпуска, объем двигателя 1,6 л, установлено ГБО евро-4:

«Opel Zafira» 2003 года выпуска с двигателем 1,8 продается за 4,5 тыс. долл.:

Также предлагаются автомобили с украинской регистрацией и в то же время состоящие на «учете» в «ДНР».

К примеру, «Daewoo Sens» 2005 года выпуска с двигателем 1,3 продается за 3,5 тыс. долл.:

Есть в продаже автомобили с украинской регистрацией, в частности – с украинской регистрацией в Луганской области. За «Nissan Note» 2014 года выпуска с двигателем 1,4 л хотят 8,9 тыс. долл. Хозяин заявил, что готов приехать на подконтрольную украинским властям территорию Донетчины для показа авто покупателям:

С такой же регистрацией продается и «Газель». Автомобиль 2008 года, за него хотят 4,9 тыс. долл.:

Как сообщалось ранее, в 2016 году в «ДНР» с автомобилей массово воровали украинские номерные знаков с последующим предложением выкупа. Жители отмечали, что этот вид «бизнеса» пришел из России. В «ДНР» номера снимали ночью, во время комендантского часа. На машине злоумышленники оставляли записку с указанием суммы выкупа, номера электронного интернет-кошелька или банковской карты, на которые нужно сбросить деньги, и мобильный телефон для связи. После перечисления денег на телефон водителя приходило SMS-сообщение с указанием места нахождения снятых госномеров. Суммы выкупа колебались от 1000 руб. (408 грн по курсу валют того времени) до 10 тыс. руб. (4081 грн), но в среднем – 400-1000 грн. За месяцы действия данной схемы жители выработали ряд своих способов защиты от беспредела.

Данный вид краж возобновился в «ДНР» в 2018 году. В соседней «ЛНР» вора автономеров приговорили к 1 году лишения свободы со штрафом в размере 15 тыс. руб. (6 757 грн по местному курсу).

Также напомним, что в «ДНР» 1 августа 2018 года истек срок, когда на все автомобили должны были быть получены «республиканские» документы и «госномера». Сумма штрафа составляет от 340 до 510 руб. (140-210 грн по местному курсу валют), а транспортное средство задерживается и доставляется на специальную площадку, размещение на которой также платное. Суммарно стоимость эвакуатора и штрафстоянки обходится от 4 тыс. руб. (1725 грн) и выше. Жители Донецка в соцсетях делятся фото, как эвакуаторы увозят автомобили с украинскими номерами.

Данная ситуация особенно проблематична для переселенцев, которые приехали в неподконтрольные Украине города на пару дней. Их автомобили с украинскими госномерами также изымаются, пока человек не «зарегистрирует» авто в «МРЭО ДНР». Стоимость такой «регистрации» по состоянию на конец октября 2018 г. составляет от 1100 руб. (470 грн) и выше.

В «ЛНР» процедура перерегистрации автомобилей только запущена: юрлица должны пройти процедуру и получить «госномера ЛНР» до 31 декабря 2018 года, физлица – до 31 декабря 2019 года.

Читайте также: