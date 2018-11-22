Украине нужна система психологической реабилитации военных, – ветеран АТО. Новости

Украине нужна система психологической реабилитации украинских военных, которые возвращаются с войны к мирной жизни, потому что от боевых травм страдает и семья участника боевых действий. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 22 ноября, в ходе пресс-конференции в Киеве рассказал уполномоченный президента Украины по вопросам реабилитации участников АТО Вадим Свириденко*.

«Когда я попал в Америку на реабилитацию, я провел там 8 месяцев, когда я привез новые протезы, новые системы протезирования, на мне изучали будущее. И на сегодняшний день у нас есть прорыв в системе протезирования. Сегодня мы видим, как ребята на новых протезах бегают и показывают высокие результаты на марафонах морской пехоты. Они выступают по всему миру и привозят медали. Но все-таки это – единичные случаи», – сказал он.

«Нам нужно развивать систему. Сейчас идут изменения в законодательстве, в систему реабилитации. По постановлению №518 также будут изменения, и наши ребята смогут получать спортивные протезы, а от этого увеличиваются не только их физические возможности. Когда человек проходит весь этот путь, с ним проходит путь восстановления и семья», – продолжил Свириденко.

По его словам, в Украине в начале боевых действий на Донбассе очень многие семьи распались.

«Конечный результат реабилитации – сохраняется семья в нашем обществе. Мы помним, что в начале войны, когда военный возвращался к мирной жизни, было много случаев разводов, потому что действительно есть непонимание. Супруги просто друг друга не понимают. В этом провал наших психологов. Наша система психологической реабилитации нуждается в развитии», – считает он.

«Боевая травма – необычная. Поэтому я призываю наши ведомства собраться и разработать систему психологической помощи. Все хотят методику оказания психологической помощи. Ни один из нас на своем уровне не сделает эту методику. Для этого нужно собраться, обговорить и это работа не одного дня», – подчеркнул ветеран АТО.

Он также рассказал, что в Украине в реабилитации участников боевых действий с 2014 года произошло много изменений, но их недостаточно.

*Вадим Свириденко – санинструктор 128-й отдельной горно-пехотной бригады ВСУ. Зимой 2015 года выжил в Дебальцевском котле после подрыва на мине. Пролежав с ранениями 4 суток на морозе, попал в плен в «ДНР», но был освобожден из-за тяжелого состояния здоровья. Из-за обморожения ему ампутировали стопы и кисти рук. Летом 2015 года прошел реабилитацию и протезирование в США. Сейчас участник боевых действий участвует в марафонских забегах и мечтает о создании современных центров реабилитации для ветеранов АТО.

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