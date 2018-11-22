Ситуация на пунктах пропуска днем 22 ноября. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на сегодня, днем 22 ноября ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорск»:

«Администратор»: «14:06. Из Горловки в Бахмут на паспортном ДНР около 100 плюс суперльгота и до милиции 90 машин».

КПВВ «Новотроицкое»:

«D»: «14:06. Мы в общей очереди 126, за ними уже выстроились, что-то медленно продвигается. Льготка где-то 40 машин. Это в Еленовке».

КПВВ «Гнутово»:

«Администратор»: «10:24. Направление Гнутово. Родители стоят на выезд из ДНР, машин 60-70, это после того, как три часа безрезультатно простояли в Еленовке. Выехали в 5утра».

КПВВ «Станица Луганская»:

Зоя: «Сегодня в 9 утра на автостанции в Луганске очередь на автобус до Станицы аж до остановки маршруток».

О ситуации на КПВВ «Марьинка» пользователи соцсетей не сообщают.

Читайте также: