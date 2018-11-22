Губернатор представил нового руководителя прифронтовой Красногоровки. Новости

Прифронтовой Красногоровке (Донецкая обл.) назначен новый руководитель – это ранее занимавший должность первого заместителя главы военно-гражданской администрации Марьинки Юрий Малашко. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 22 ноября, в ходе заседания коллегии в Краматорске сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць.
«У нас произошел ряд кадровых назначений. Распоряжением главы областной военно-гражданской администрации от 25 октября 2018 года на должность руководителя военно-гражданской администрации города Красногоровка Марьинского района назначен Малашко Юрий Анатольевич», – сказал он.
Куць добавил, что также приказом Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра был назначен новый начальник Главного управления Госгеокадастра в Донецкой области – Иван Якименко.
Как сообщалось ранее, экс-руководителя прифронтовой Красногоровки Олега Ливанчука пытались заставить уволиться, самостоятельно написав рапорт. Конфликты с областными властями начались со скандала с буржуйками и продолжились более крупными проектами для города. Причиной для увольнения послужила жалоба на стихийные свалки и крыс в городе. Акт проверки комиссией Олег Ливанчук подписывать отказался, заявив, что он был сфальсифицирован. Прокуратура подозревает экс-руководителя военно-гражданской администрации Красногоровки в злоупотреблении служебным положением.
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