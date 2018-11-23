В Краматорске затягивается открытие перинатального центра. Новости

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць на коллегии поручил ускорить процесс создания регионального перинатального центра в Краматорске и поинтересовался, с чем связано затягивание этого процесса. Как сообщают «Донецкие новости», об ситуации ему доложила начальник Управления организации и развития медицинской помощи населению Департамента здравоохранения Донецкой ОВГА Наталья Филиппова.

«В настоящее время мы ждем решения сессии Краматорского городского совета, на которой они должны поставить внеочередной вопрос об утверждении внештатного расписания по созданию родильного дома и передаче движимого имущества», – сказала она.

«По данным, которые были озвучены заместителем городского головы, с 1 декабря роддом должен был бы работать, как самостоятельное учреждение, но вопрос о передаче движимого имущества – мебели, медицинской аппаратуры… Это вопрос», – отметила Филлиппова.

Глава Донецкой ОВГА уточнил, в какие сроки смогут уложиться департамент здравоохранения области и горсовет для создания перинатального центра.

Как сообщила заместитель мэра Краматорска Светлана Никоненко, 10 декабря соберется внеочередная сессия горсовета, на которой планируют закрыть вопрос утверждения штатного расписания и передачи имущества по этому объекту. При этом начальник Управления организации и развития медицинской помощи населению Департамента здравоохранения Донецкой ОВГА Наталья Филиппова не уверена, что перинатальный центр смогут открыть до конца этого года.

«Они передали имущество, передали здание, а потом они должны дать согласие о передаче области роддома, потом мы готовим распоряжение, и департамент это быстро сделает, но должно пройти какое-то время, чтобы они собрали следующую сессию и на ней передали в областную собственность. Я не знаю, как они это успеют», – разъяснила она.

Губернатор Донетчины предложил, чтобы горсовет Краматорска провел сессию 28 ноября и 10 декабря, чтобы решить вопрос с перинатальным центром.

Как сообщалось ранее, на подконтрольной украинским властям территории Донецкой области нет ни одного перинатального центра третьего уровня, поэтому некоторых беременных направляют рожать в другие регионы.

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