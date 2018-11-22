На Донетчине доходы местных бюджетов выросли на 30%: Названы лидеры. Новости

В Донецкой области доходы местных бюджетов в 2018 году выросли на 30% в сравнении с прошлым годом. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 22 ноября, в ходе заседания коллегии в Краматорске рассказал директор Департамента финансов Донецкой областной военно-гражданской администрации Михаил Скарга.

«На протяжении отчетного периода 2018 года поступления собственных доходов в общий фонд местных бюджетов области увеличилось на 30% или 1,8 млрд грн. В том числе поступления налогов на доходы физических лиц выросли на более 27% или на 1,1 млрд грн», – сказал он.

По его словам, по бюджетам городов областного значения средний показатель прироста поступлений доходов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил 27,8%. «Показатели выше среднего имеют Покровск – 41% или 119 млн грн, Дружковка – 37% или 38 млн грн, Мариуполь – 34% или 489 млн грн, это наибольший показатель по области, а также Славянск – 32% или 77 млн грн», – проинформировал Скарга.

«По районам области прирост составляет 21,6%, и почти половина из них превысили средний показатель, а именно: Никольский – почти 33% или 17 млн грн, Волновахский – 30% или 55 млн грн, Покровский – 25% или 23 млн грн, Добропольский – 25% или 11 млн грн и Славянский – 22% или почти 6 млн грн. Наименьший показатель прироста доходов сложился по Ясиноватскому району – 10% или 2,1 млн грн, что объясняется его расположением на линии соприкосновения», – добавил директор Департамента финансов Донецкой ОВГА.