В Донецкой области сформировали основные показатели бюджета на 2019 год. Новости

В Донецкой области предлагают утвердить доходы областного бюджета на 2019 год в размере 11,3 млрд грн. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 22 ноября, в ходе заседания коллегии в Краматорске рассказал директор Департамента финансов Донецкой областной военно-гражданской администрации Михаил Скарга.

По его словам, доходы областного бюджета предлагается утвердить в размере 11,3 млрд грн, в том числе доходы общего фонда – 10,1 млрд грн, которые включают собственные и закрепленные доходы бюджета 2 млрд грн и трансферты из государственного бюджета 8,1 млрд грн.

«Более 60% из них, а именно 5,6 млрд грн, передается бюджетам городов и районов на выполнение программ социальной защиты населения. Доходы специального фонда бюджета определены в сумме 1,2 млрд грн, в том числе поступления от областного фонда по охране окружающей среды – 271 млн грн, а год назад это было свыше 700 млн грн. Собственные поступления бюджетных учреждений – 114 млн грн и трансферты из госбюджета – 834 млн грн», – проинформировал он.

Директор Департамента финансов Донецкой ОВГА заявил, что расходная часть местных бюджетов Донецкой области учитывает рост социальных стандартов, в частности увеличение с 1 января 2019 года минимальной зарплаты до 4173 грн или на 12,1% от показателей 2018 года.

«Расходы областного бюджета определены в сумме, которая соответствует доходам областного бюджета, а именно 11,3 млрд грн, в том числе расходы общего фонда – 9,8 млрд грн, специального фонда – 1,5 млрд грн. Наибольшую часть расходов составляет содержание учреждений бюджетной сферы областной собственности», – сказал он.

«В 2019 году на содержание бюджетных учреждений социально-культурной сферы планируется направить 4 млрд грн, в том числе образование – 1,5 млрд грн или 38% от общей суммы, на охрану здоровья – 1,6 млрд грн или 38,8, на социальную защиту и программы по оздоровлению – 0,5 млрд грн (рост 11%), на культуру и искусство – 0,2 млрд грн, на физкультуру и спорт – 0,1 млрд грн (рост 13,2%)», – добавил Скарга.

Города, районы и объединенные территориальные громады (ОТГ) будут самостоятельно формировать свои бюджеты на 2019 год.

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