В Донецкой области местные бюджеты получат почти 600 млн грн за счет ВПЛ. Новости

В Донецкой области на поступления в областной бюджет в 2019 году повлияет количество зарегистрированных в регионе внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 22 ноября, в ходе заседания коллегии в Краматорске рассказал директор Департамента финансов Донецкой областной военно-гражданской администрации Михаил Скарга.

«В проекте государственного бюджета на 2019 год предусмотрено увеличение, в сравнении с текущим годом, базовой дотации местным бюджетам [Донецкой области] на 255 млн грн или на 61%, объем которой составляет 670 млн грн. А также уменьшение реверсной дотации на 54 млн грн или на 21%, объем которой определен в сумме 203 млн грн», – сказал он.

«При определении горизонтального выравнивания платежеспособности при определении объема базовой и реверсной дотаций учтена численность внутренне перемещенных лиц, что позволит получить дополнительный финансовый ресурс в общей сумме свыше 580 млн грн, в областной бюджет – 5,4 млн грн, для сравнения», – продолжил Скарга.

По его словам, объем базовой дотации увеличился более чем в 2 раза для Константиновки и Селидово, а также в Славянском, Новоселковском, Никольском районах и Черкасской ОТГ. «В Мангушском районе базовая дотация увеличилась более чем втрое, а в Волновахском и Константиновском районах – в 5 раз, в Авдеевке – в 12 раз», – отметил он.

«Наибольший ресурс от учета ВПЛ получили Мариуполь – 89 млн грн, Краматорск – 49,5 млн грн, Покровск – 14,3 млн грн и Лиманская ОТГ – 25,6 млн грн», – добавил Скарга.

Как сообщалось ранее, в Донецкой области предлагают утвердить доходы областного бюджета на 2019 год в размере 11,3 млрд грн.

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