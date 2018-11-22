Сгорел трансформатор: Во временно неподконтрольном Донецке нет воды. Новости

Жители части временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка остались без водоснабжения. Об этом они сегодня, 22 ноября, сообщают в социальных сетях.

В частности, на отсутствие воды жалуются жители Киевского и Кировского районов.

При этом они со ссылкой на дежурного Киевского исполкома сообщают, что сгорел трансформатор на северном узле. Сейчас его восстанавливают.

«Скорого появления воды не обещают», – пишет Лара.

Напомним, планировалось, что Донецкую фильтровальную станцию (ДФС) утром 21 ноября остановят на сутки для проведения ремонта.