Это последствия импотентной позиции, – Тука о войне на Донбассе. Новости

О выстраивании доверия между властью Украины и «властями» неподконтрольных территорий речь идти не может. Как передает корреспондент «Донецких новостей», на этом сегодня, 23 ноября, в ходе круглого стола в Киеве в очередной раз акцентировал замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

«Доверие между кем и кем? Между жителями подконтрольной Украине территории и временно оккупированной – бесспорно. Доверие между центральной властью Украины и населением, которое проживает на оккупированных территориях – бесспорно», – начал замминистра.

Он подчеркнул, что в последнее время идет подмена понятий. «Это когда нам пытаются ввести идею о тех, которые, согласно официальным документам, называются "оккупационными администрациями", и когда этих людей нам пытаются предложить в качестве стороны переговоров. Такой путь – это мечта врага Украинского государства – России. Это сценарий, который был успешно реализован Россией во время войны на территории Молдовы, когда под давлением РФ Кишинев согласился на так называемые прямые переговоры с Тирасполем. На сегодняшний день это считается стратегической ошибкой Молдовы», – заявил Тука.

Он считает, что сегодняшняя военно-политическая ситуация в Украине – это также результат безмолвия международного и нашей страны в отношении российской агрессии в Грузии. «Когда я слышу о войне между Грузией и Россией и то, что мы наблюдаем сегодня в Украине – это последствия импотентной позиции международного сообщества на агрессию России относительно Грузии. К слову, Украина в то время проявила такую же импотенцию. Сейчас пожинаем плоды», – сказал политик.

Как сообщалось ранее, в ходе данного круглого стола один из руководителей процесса урегулирования вооруженного конфликта в Грузии Антти Турунен заявил, что международный опыт решения подобных проблем демонстрирует необходимость взаимодействия органов власти противоборствующих сторон. При этом взаимодействие может идти через третьих лиц, не всегда о таких процессах нужно информировать общественность.

Также Тука сообщил, что в официальных внутренних документах, регламентирующих управление «республиками» со стороны России, данные самопровозглашенные наименования называются пренебрежительно Т-1 и Т-2.

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