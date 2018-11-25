Мы враги и там, и тут: Как переселенку из Луганска лишили пенсии и помощи ВПЛ. Новости

Переселенке из временно неподконтрольного украинской власти Луганска 79-летней Надежде Бондаренко (на фото) отказали в предоставлении пенсии и социальной выплате для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Женщина уже 2,5 года живет в Луцке (Волынская обл.).

«Пенсия 1800! И так она очень маленькая. И этой лишили. На каком основании я не поняла. Я проработала все время в Украине, я здесь прожила большую часть своей жизни. На одном месте, никуда не выезжала. Почему так люди относятся, я не знаю? Наворованного у меня никогда ничего не было. Я требую только свое, что я заработала и мне должны дать», – говорит она.

Светлана Бондаренко говорит, что с февраля 2016 года ее мама получала пенсию в Луцке. Обратилась с запросом в Пенсионный фонд (ПФ), чтобы там пояснили, почему сейчас ее отменили. «"Вам отказано в назначении пенсии в связи с отсутствием вас на учете в департаменте социальной политики Луцкого городского совета как внутреннее перемещенное лицо". 40 лет трудового стажа в Луганске, пенсионное удостоверение выдано Луганском. На основании чего гражданина Украины оставили без пенсии? А это делается для того, чтобы, так сказать, сэкономить государственные средства, которые выделяются на переселенцев», – возмущается она.

«Пенсия может выплачиваться по месту регистрации или фактическому проживанию. Т.е., если человек не прописан, он предоставляет справку о фактическом месте проживания. В данном случае справки о фактическом месте проживания нет. Одним из основных документов, на основании которого осуществляется выплата ВПЛ, является справка о регистрации ВПЛ. Лицо нам эту справку не представило. Мы ей официально сообщили. К нам пришло решение комиссии о приостановке выплаты пенсии в связи с отсутствием справки», – прокомментировала прекращение выплаты заместитель начальника управления пенсионного обеспечения областного ПФ Людмила Хомыч.

По словам Светланы Бондаренко, справку переселенки ей в местном департаменте социальной политики не дают. Из-за отсутствия документа женщине и ее матери не выплачивают и предусмотренную законом адресную помощь ВПЛ. Это 1326 грн на двоих. «Мы бросили все. Мы приехали сюда за защитой, а получили что? Нас не убили там, так нас добьют тут. Свои, те, к кому мы обратились за защитой, которые обещали нам эту защиту», – говорит переселенка.

«Учитывая то, что мы в полной мере не могли установить фактическое место проживание в Луганской области, потому что она снялась с учета в 2013 году. Поэтому было отказано ей в выдаче справки. Женщина может подать подтверждающие документы, если она действительно там проживала. Или какие-то документы права собственности на недвижимость, или какие-то копии документов со своей амбулаторной карточки и т.д. Какие-то документы добавить, чтобы мы видели, что она там действительно проживала и обслуживалась, имеет собственность и т.д.», – сообщила первый заместитель руководителя Луцкого департамента соцполитики Татьяна Корецкая.

Со слов Светланы Бондаренко, ее и маму сняли с регистрации в Луганске в ноябре 2013 года. Потом перерегистрироваться было негде. Говорит, обращалась в суд, чтобы решить этот вопрос. Дело осталось в суде без рассмотрения. «До лучших времен. Они требуют то одну справку, то другую справку. И они сами себе противоречат. Например, предоставьте любые документы, что она 2014-2015 годы прожила там. Я предоставляю справку из Луганска, что мне дали, что она жила по такому-то адресу все это время. Они говорят – нет, эта справка недействительна, потому что она датирована 2015 годом. То как я могу какую-то справку предоставить за 2014-2015 годы, если они недействительны?!», – сетует женщина.

В Пенсионном фонде и соцзащите женщине советуют снова обращаться в суд. «Там мы враги и тут мы враги. Почему? Почему так произошло? Куда нам ехать?», – говорит Светлана Бондаренко.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA:Донбасс»

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