Реставрация памятника Артему: Почему его не декоммунизировали и что думают жители (Видео). Новости

В Святогорске (Донецкая обл.) реставрируют памятник советскому революционеру. Из областного бюджета на это выделили почти 400 тыс. грн. Памятник не декоммунизировали, а дают «вторую жизнь» Артему.

Реставратор Юрий Перебейнос в свои 70 лет поднимается на Артема как настоящий альпинист. Высота монумента – 22 метра. Вес – 800 тонн. Последний раз его ремонтировали 35 лет назад. «Реставрируем голову. Мы с нее начали, потому что она молнией была ударена. Кирпич не обожженный. Мы сейчас хороший раствор используем, должно совместиться. Мы полностью армируем, чтобы не было отделений», – говорит он.

Уже залили почти полтонны бетонного раствора. Полностью реставрировали шею и голову скульптуры. Установили систему молниезащиты. Средства на проведение работ выделила область. «В 2017-2018 году были случаи, когда куски бетона немножко отпадали, поэтому там забор стоит. Было выделено 388 тысяч. Это то, что по плану. Больше мы не можем, конечно, тратить, но на сегодня около 100 тысяч всего потрачено», – сообщила и. о. начальника управления культуры и туризма Донецкой облгосадминистрации Алина Певная.

Монумент возвели в 1927 году в честь советского деятеля Федора Сергеева. И по закону о декоммунизации скульптуру должны были бы снести. Но решили оставить. «Это памятник национального значения. Не декоммунизировали его потому, что это произведение выдающегося нашего украинского художника, скульптора Ивана Кавалеридзе. В 1987 году, в день столетия его рождения, ЮНЕСКО объявило год Ивана Кавалеридзе», – объяснила директор Святогорского историко-культурного заповедника Светлана Шарабан.

В мире осталось всего 8 работ автора, которого называют украинским Микеланджело. Все они находятся под охраной ЮНЕСКО. Жители и туристы Святогорска тоже поддерживают сохранение монумента. «Он должен стоять, пускай стоит. Там 40 метров в глубину фундамент залит. Война прошла, а это память осталась», – считает местный житель Богдан Магрель.

«Визитная карточка, история наша. Я думаю, надо оставить и отремонтировать», – добавляет житель Покровска Алексей.

Между тем, премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Украинскому институту национальной памяти выяснить обстоятельства реставрации этого памятника.

Поэтому, доведут ли реставрацию памятника в Святогорске до конца – вопрос открытый.

Как сообщалось ранее, в Святогорске завершается первый этап реставрации памятника Артему.

Источник: ТК «Донбасс»

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