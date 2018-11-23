Переселенцам: При покупке жилья справка ВПЛ не аннулируется. Новости

Сам факт покупки переселенцем жилья в Украине за пределами зоны проведения операции Объединенных сил не лишает его статуса внутренне перемещенного лица. Данный момент «Донецким новостям» разъяснили в Общественной организации «Донбасс SOS».
Юристы отметили, что в данном случае справка ВПЛ автоматически не аннулируется, переселенцу нужно подать соответствующее заявление.
Так, ст. 12 Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц» предусматривает следующие исключительные основания для отмены справки ВПЛ:
- подачи гражданином заявления об отказе от справки;
- совершения гражданином преступления следующего характера:
– действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти;
– посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;
– террористический акт;
– вовлечение в совершение террористического акта;
– публичные призывы к совершению террористического акта;
– создание террористической группы или террористической организации;
– содействие совершению террористического акта;
– финансирование терроризма;
– осуществление геноцида, преступления против человечности или военного преступления;
- возвращение гражданина на покинутое место постоянного проживания;
- выезд гражданина на постоянное место жительства за границу;
- подача им заведомо недостоверных сведений.
«Соответственно, покупка жилья на подконтрольной территории Украины не может стать основанием для отмены справки. Но если у вас есть жилая недвижимость на подконтрольной территории Украины, адресная помощь платиться не будет», – заключили в «Донбасс SOS».
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