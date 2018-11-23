Переселенцам: При покупке жилья справка ВПЛ не аннулируется. Новости

Сам факт покупки переселенцем жилья в Украине за пределами зоны проведения операции Объединенных сил не лишает его статуса внутренне перемещенного лица. Данный момент «Донецким новостям» разъяснили в Общественной организации «Донбасс SOS».

Юристы отметили, что в данном случае справка ВПЛ автоматически не аннулируется, переселенцу нужно подать соответствующее заявление.

Так, ст. 12 Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц» предусматривает следующие исключительные основания для отмены справки ВПЛ:

подачи гражданином заявления об отказе от справки;

совершения гражданином преступления следующего характера:

– действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти;

– посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;

– террористический акт;

– вовлечение в совершение террористического акта;

– публичные призывы к совершению террористического акта;

– создание террористической группы или террористической организации;

– содействие совершению террористического акта;

– финансирование терроризма;

– осуществление геноцида, преступления против человечности или военного преступления;

возвращение гражданина на покинутое место постоянного проживания;

выезд гражданина на постоянное место жительства за границу;

подача им заведомо недостоверных сведений.

«Соответственно, покупка жилья на подконтрольной территории Украины не может стать основанием для отмены справки. Но если у вас есть жилая недвижимость на подконтрольной территории Украины, адресная помощь платиться не будет», – заключили в «Донбасс SOS».

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