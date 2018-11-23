Похоронить умершего в Славянске дешевле, чем в Мариуполе (Калькуляция, фото) . Новости

В Славянске (Донецкая обл.) после подорожания стоимости ритуальных услуг собрать в последний путь и похоронить умершего обойдется от 5 230 грн, минимальный поминальный обед на 5 персон – еще 375 грн, изготовление дешевого бетонного памятника и установка его – плюс 2 300 грн.

Как передает корреспондент «Донецких новостей», в Славянске ритуальные услуги предоставляют одно коммунальное предприятие и две частные фирмы (с филиалами).

Все кладбища города входят в зону ответственности Коммунального предприятия «Контора похоронного обслуживания» (структура городского ЖКХ). Штат сотрудников – 22 человек.

Всего в городе – 9 кладбищ. Три из них имеют общую площадь свыше 25 га, другие 6 погостов небольшие по площади – от 0,75 до 1,5 га.

Из 9-ти кладбищ 8 закрытых – здесь погребение возможно лишь на местах семейного захоронения или путем подзахоронения. В открытом режиме работает одно – «Смольное», занимает площадь более 25 га. Согласно законодательству, земельные участки для захоронения на кладбище предоставляются бесплатно.

На основании свидетельства о смерти сотрудниками КП «Контора похоронного обслуживания» делается запись в Книге регистрации захоронений и выдается свидетельство о захоронении. «На любом кладбище, на закрытом или действующем, теперь нужно получить свидетельство о захоронении. Человек должен обратиться на наше предприятие, именно в коммунальное, для получения такого документа. Это делается во избежание проблем в дальнейшем. Например, человек не получил свидетельство о захоронении, а потом идет к нотариусу оформлять наследство по завещанию – у него требуют справку о том, что действительно было захоронение. Если сразу не оформить, потом это нужно подтверждать через суд», – пояснила «Донецким новостям» сотрудница КП «Контора похоронного обслуживания».

КП в отдельных случаях производит бесплатное погребение, это касается:

граждан льготных категорий – участники боевых действий и инвалиды войны 1 группы (средства выделяются через Управление труда и социальной защиты населения);

одиноких граждан и безродных (их погребение осуществляется за средства городского бюджета).

Для остальных категорий у КП предусмотрены тарифы, которые проходят рассмотрение Антимонопольным комитетом Украины, далее утверждаются Славянским городским советом. Последнее повышение (в среднем на 27%) в городе было весной текущего года.

Так, само погребение через КП «Контора похоронного обслуживания» обойдется от 562 грн:

оформление договора-заказа на организацию и проведение погребения – 5,57 грн;

оформление Свидетельства о захоронении – 4,11 грн;

копание могилы ручным способом, опускание гроба, закапывание, формирование могильной насыпи и одноразовая уборка территории возле могилы:

– 2,0 х 2,0 х 1,0 м – 1 104,72 грн (в Мариуполе – от 1 100 грн);

– 2,0 х 1,0 х 1,0 м – 552,36 грн;

КП имеет в ассортименте ритуальные товары и атрибуты разной ценовой категории. Минимальный набор самого необходимого обойдется от 3 883 грн (для сравнения: «минимальный пакет» (самое необходимое и самое дешевое) для малообеспеченных в Мариуполе стоит – до 4000 грн). Среди предлагаемого в КП Славянска:

оббитый гроб – от 320 до 1 258 грн (в Мариуполе – от 450 грн);

лаковый гроб – 2 900-3 500 грн;

крест могильный – от 276 до 411 грн (в Мариуполе – от 300 грн);

табличка на крест – от 53,50 грн (в Мариуполе – от 80 грн);

траурные венки, корзины – от 69 до 845 грн (в Мариуполе – от 100 грн);

лента – 17-20 грн (в Мариуполе – от 50 грн);

подушка – 45,05 грн (в Мариуполе – от 100 грн);

комплект в гроб – от 165 до 396 грн (в Мариуполе – от 300 грн);

носовые платки – 3,70 до 4,20 грн;

полотенце – 22,50 грн (метр).

Также можно приобрести и одежду для умерших – нательное белье, носки, костюмы, платья. Похоронные тапки, например, стоят 57 грн. Доставка заказанного товара по городу – 128,50 грн.

Похоронный транспорт при захоронении в черте города – 578,25 грн (в Мариуполе – от 900 грн). Доставка умершего из морга домой – 205,60 грн.

В целом, при сравнении стоимости единого набора услуг и товаров похоронить умершего на севере Донецкой области, в Славянске, обойдется на 22% дешевле, чем на юге – в Мариуполе.

«Контора похоронного обслуживания» предоставляет услугу отправки гроба с телом или урны с прахом умершего за пределы Украины, что обойдется в 8,30 грн (1 км).

Стоимость поминального обеда в Славянске составляет от 75 грн с человека (эконом-вариант). Примерный перечень блюд: борщ украинский, кутья, нарезка мясная, гуляш, картофель-пюре, сельдь, салат из капусты, хлеб, компот и пирожок (без алкоголя).

Спустя год после захоронения усопшего можно устанавливать памятник. Как рассказал «Донецким новостям» Александр, представитель фирмы, занимающейся изготовлением и реализацией памятников, у них в ассортименте есть надгробия бетонные и гранитные, одинарные и двойные:

бетонный памятник – около 1 400 – 1 800 грн;

гранитный (палитра цветов: черные, серые и красные) – от 3 000 грн.

«В зависимости от высоты, от толщины камня, полировки поверхности. Например, с вырезанными розами у нас есть по 5 300 грн. Есть обычные прямоугольные – по 3 800 – 4 000 грн. Установка – от 900 грн», – уточнил Александр.

Как сообщалось ранее, в Мариуполе стоимость самого дешевого памятника составляет порядка 2 тыс. грн, установка – еще тысяча.

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