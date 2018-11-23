Вікна, Злука, Млин та Баба: В Мариуполе создали музей оберегов из металла (Фото). Новости

23 ноября в Мариуполе в парке им. Гурова открылся музей под открытым небом «Обереги Украины». Как сообщает корреспондент «Донецких новостей», уникальный музей представляет инсталляции скульпторов из Мариуполя и других городов страны.

В течение октября мастера создавали статуи из металла, символизирующие обереги, обладающие защитными свойствами. Создатели инсталляций верят, что их произведения помогут принести в Мариуполь и Украину мир и счастье.

В скульптуры-обереги превратились 25 тонн металла, предоставленного МК им. Ильича.

Проект «Обереги Украины» реализуется в двух городах – в Мариуполе Донецкой области и Старом Самборе Львовской области. По задумке организаторов, установление уникальных оберегов в двух пограничных городах нашей страны на востоке и западе, расстояние между которыми более полутора тысяч километров, защитит нашу страну, сделав ее неуязвимой к угрозам и агрессии. «Данный проект направлен на укрепление украинских культурных особенностей в столь монументальных произведениях искусства, популяризацию ценностей нашего народа, возрождение его самобытности», – подчеркивают организаторы.

В дальнейшем три арт-объекта будут отправлены в Старый Самбор, где будут установлены на центральной площади. Одной из скульптур, которой предстоит отправиться в Старый Самбор, будет символ Мариуполя – якорь, родившийся из потока раскаленной стали, которая льется из металлургического ковша.