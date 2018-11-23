В Донецкой области ряду городов не хватает денег на зарплаты учителей. Новости

В Донецком регионе областные власти в этом году получили множество обращений по поводу нехватки средств на выплату зарплаты педагогическим работникам, финансирование которых осуществляется за счет образовательной субвенции из госбюджета. Как сообщают «Донецкие новости», об этом в ходе заседания коллегии в Краматорске рассказал директор Департамента финансов Донецкой областной военно-гражданской администрации Михаил Скарга.

«На сегодня, с учетом работы, проведенной городами и районами области в отношении оплаты труда, прогноз на нехватку средств до конца года составит 19,6 млн грн по бюджетам 6 городов, 1 району и 1 территориальной громаде, а именно: Константиновка – не хватает 8,2 млн грн; Торецк – 1,4 млн грн; Селидово – 2,1 млн грн; Дружковка – 2 млн грн; Угледар – 1 млн грн; Новогродовка – 400 тыс. грн; Александровский район – 1,1 млн и Николаевская ОТГ – 700 тыс.», – сказал он.

По его словам, это несмотря на то, что в каждом местном бюджете затраты на оплату труда и энергоносители утверждены как первоочередные.

«На 2018 год расчет образовательной субвенции осуществлялся по новой формуле, исходя из расчетного количества ставок педагогических работников, сформированной на основании учебных нагрузок, наполняемости классов, а также нормативно-расчетной зарплаты педагогов. Применение такого подхода предусматривает исключение содержания неэффективной сети учреждений среднего образования, где наполняемость ниже норматива», – отметил Скарга.

Как сообщалось ранее, в Донецкой области предлагают утвердить доходы областного бюджета на 2019 год в размере 11,3 млрд грн. В нем, в частности, предусмотрено, что местные бюджеты получат почти 600 млн грн за счет количества зарегистрированных переселенцев.

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