В Украине приняли госбюджет на 2019 год: Основные показатели. Новости

Сегодня, 23 ноября, Верховная Рада Украины приняла закон о государственном бюджете на 2019 год. Как передает корреспондент «Донецких новостей», над документом работали со вчерашнего дня всю ночь и утром его принятие в целом поддержали 240 народных депутатов.

Основные показатели государственного бюджета Украины на 2019 год:

доходы – 1 трлн 26 млрд 131 млн 809,2 тыс. грн, в том числе доходы общего фонда – в сумме 928 млрд 507 млн 915 тыс. грн и доходы специального фонда – в сумме 97 млрд 623 млн 894,2 тыс. грн.;

– 1 трлн 26 млрд 131 млн 809,2 тыс. грн, в том числе доходы общего фонда – в сумме 928 млрд 507 млн 915 тыс. грн и доходы специального фонда – в сумме 97 млрд 623 млн 894,2 тыс. грн.; расходы – 1 трлн 112 млрд 129 млн 997,6 тыс. грн, в том числе расходы общего фонда – в сумме 1 трлн 5 млрд 767 млн 548,6 тыс. грн и расходы специального фонда – в сумме 106 млрд 362 млн 449 тыс. грн;

– 1 трлн 112 млрд 129 млн 997,6 тыс. грн, в том числе расходы общего фонда – в сумме 1 трлн 5 млрд 767 млн 548,6 тыс. грн и расходы специального фонда – в сумме 106 млрд 362 млн 449 тыс. грн; дефицит – 89 млрд 989 млн 320 тыс. грн, в том числе предельный объем дефицита общего фонда – в сумме 69 млрд 617 млн 200 тыс. грн и предельный объем дефицита специального фонда – в сумме 20 млрд 372 млн 120 тыс. грн.

Законом определено, что на 31 декабря 2019 года предельный объем государственного долга составит 2 трлн 60 млрд 101 млн 364,5 тыс. грн и предельный объем гарантированного государством долга в сумме 388 млрд 630 млн 87,1 тыс. грн.

В 2019 году прожиточный минимум на одного человека в месяц составит:

с 1 января – 1853 грн;

с 1 июля – 1936 грн;

с 1 декабря – 2027 грн.

Прожиточный минимум в 2019 году для основных социальных и демографических групп населения:

для детей в возрасте до 6 лет: с 1 января – 1626 грн, с 1 июля – 1699 грн, с 1 декабря – 1779 грн;

для детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января – 2027 грн, с 1 июля – 2118 грн, с 1 декабря – 2218 грн;

для трудоспособных лиц: с 1 января – 1921 грн, с 1 июля – 2007 грн, с 1 декабря – 2102 грн;

для лиц, утративших трудоспособность: с 1 января – 1497 грн, с 1 июля – 1564 грн, с 1 декабря – 1638 грн.

В 2019 году минимальная заработная плата составит:

в месячном размере: с 1 января – 4173 грн;

в почасовом размере: с 1 января – 25,13 грн.

Уровень социальной помощи малообеспеченным семьям в процентном соотношении к прожиточному минимуму для основных социальных и демографических групп населения составит:

для трудоспособных лиц – 21%;

для детей – 85%;

для лиц, утративших трудоспособность, и лиц с инвалидностью – 100%.

В законе также предусмотрено, что размер государственной социальной помощи малообеспеченным семьям в 2019 году не может составлять более 75% уровня обеспечения прожиточного минимума для семьи.

Напомним, от принятия закона о государственном бюджете Украины на 2019 год до 1 декабря зависит следующий транш финансовой помощи Международного валютного фонда.