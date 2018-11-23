В Донецкой области несколько городов не выполнили бюджет. Новости

В Донецкой области несколько городов не выполнили утвержденные местные бюджеты в этом году, что может негативно отразиться на планировании затрат на 2019 год. Как сообщают «Донецкие новости», об этом в ходе заседания коллегии в Краматорске рассказал директор Департамента финансов Донецкой областной военно-гражданской администрации Михаил Скарга.

«Не выполнены утвержденные самими советами на январь-сентябрь текущего года показатели по бюджетам трех городов. Это Селидово – 17% или свыше 17 млн грн; Новогродовка – 11% или почти 6 млн грн; Угледар – 100 тыс. грн; Александровский район – 800 тыс. грн и Звановская ОТГ – 600 тыс. грн», – сказал он.

«Учитывая состояние выполнения в текущем году утвержденных показателей указанных местных бюджетов, вызывает обеспокоенность реальность планирования доходов этими территориями, что приводит, в том числе, к искажению ситуации с бюджетной обеспеченностью затрат. Прежде всего это касается бюджета города Селидово. Обращаю внимание на составление реального прогноза на 2019 год», – подчеркнул Скарга.

Как сообщалось ранее, в Донецкой области предлагают утвердить доходы областного бюджета на 2019 год в размере 11,3 млрд грн. В нем, в частности, предусмотрено, что местные бюджеты получат почти 600 млн грн за счет количества зарегистрированных переселенцев.

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