Жертв Голодомора вспомнили в Покровске (Фото). Новости

Сегодня, 23 ноября, в Покровске (до переименования Красноармейск, Донецкая обл.) состоялись хода и митинг, посвященные Дню памяти жертв Голодомора. Об этом сообщает корреспондент «Донецких новостей».

С венком, колосьями (символ Голодоморов 1932-33 гг.), гвоздиками и лампадками представители местной власти, школьники, коммунальщики и общественники прошли к центральному городскому кладбищу. Там, у памятного знака «Жертвам Голодомора», состоялся митинг.

Выступающие призывали помнить наших соотечественников, умерших страшной смертью в результате искусственно созданного голода. Именно поэтому Голодомор называют геноцидом. Подчеркивалось, что согласно исследованиям, демографические потери от Голодомора составили в Украине более 3 млн чел. Лишь с марта по июль 1933 года на территории страны погибло столько человек, сколько за 5 предыдущих лет.

«Мы должны бороться за уважение к исторической памяти украинского народа, за формирование в наших гражданах сознательности политического украинства, за умение думать, анализировать и делать выводы. Пора осознать, что равнодушное отношение к нашей истории, замалчивание, манипуляция исторической правдой – это возможность возвращения ужасов прошлого», – подчеркнула ведущая митинга.

Настоятель Свято-Владимирского храма, протоиерей Олег Цыплаков провел литургию и также обратился к присутствующим: «Уроки истории должны учить нас, что никто не имеет права остановить жизнь человека – за то, что думаешь по другому, принадлежишь к другой политической партии, иначе веруешь, говоришь не на том языке, мыслишь не так, как большинство. Никто не имеет право остановить человеческую жизнь. И это мы должны помнить. И сегодня, когда мы строим свободное демократическое государство, уроки истории должны научить нас уважать и любить друг друга. Когда в сердцах человеческих нет любви, уважения, тогда рождаются ненависть и беззаконие».

После короткого митинга к памятному знаку «Жертвам Голодомора» возложили гвоздики и колоски, у его подножия поставили лампадки.