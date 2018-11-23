От статики к кинетике: В Донецке Парк кованых фигур планируют дополнить современными композициями. Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецка кузнецы планируют в Парке кованых фигур вместо статичных фигур перейти к установке кинетических. Об этом сообщается в местной газете.

Так, осенью 2019 года в Донецке планируют провести ежегодный ХХI Фестиваль кузнечного мастерства, который будет приурочен к 150-летию города. До мероприятия осталось всего 9 месяцев, поэтому кузнецы начали обсуждать план работ.

«На этот раз хочется сделать что-то более современное и необычное, чем традиционные розы и деревья. XXI фестиваль перекликается с XXI веком, в котором мы живем. Поэтому я предлагаю начать сооружать в парке новую, более прогрессивную серию кованых фигур – не статичных, а кинетических, которые будут "оживать" на глазах зрителей под воздействием ветра, веса или других воздействий. У меня уже есть много идей, как это воплотить», – сказал главный кузнец «ДНР», основатель Фестиваля кузнечного мастерства Виктор Бурдюк, добавив, что ждет аналогичных предложений от коллег.

Как сообщалось ранее, сейчас на территории Парка кованых фигур насчитывается 230 композиций. В ходе фестиваля, который прошел в сентябре текущего года, была возведена кованая часовня Космы и Дамиана (действующая), также можно было приобрести выкованные изделия – например, одна металлическая роза стоила 500 руб. (около 210 грн). При всей патологической ненависти «властей ДНР» к Украине, украинские элементы в скульптурах Парка пока сохраняются.

Кузнецы «ДНР» намерены Парк кованых фигур переформировать в музей под открытым небом, что даст месту отдыха ряд преимуществ.

Также Виктор Бурдюк сообщил, что в «ДНР» мастера кузнечного дела не имеют заказов, соответственно, и заработков, большинство вынуждены менять профиль деятельности.

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