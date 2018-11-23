Задержался на улице на две минуты – штраф: В «ЛНР» людей возмущает комендантский час. Новости

На неподконтрольной украинским властям части Луганской области людей продолжают задерживать в комендантский час. Даже если люди находятся на улице в считанные минуты после начала комчаса, их задерживает «полиция», а на следующее утро «суд» выносит «постановление», обязывающее выплатить штраф. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Так, житель Свердловска (после переим. – Должанск) Вадим рассказывает о том, что его брат 21 ноября в 23:02 был возле своего подъезда, на улице. «Эти так называемые блюстители порядка задержали», – сообщил он.

Теперь брат Вадима по «постановлению суда ЛНР» должен заплатить штраф 2 тыс. руб. (847 грн по местному курсу на 23.11.2018).

Местные жители рассказывают о подобных случаях:

Эдя: «Ну нас в 22:05 задержали, а мы были в 100 метрах от дома, им же нужны отчеты»;

Владислав: «Меня закатали в камеру, днем в наручниках отвезли в суд, в суде выписали штраф 3 тыс. руб. (1 271 грн – прим. ред.). До сих пор не пойму, зачем браслеты надели, это ж административное правонарушение»;

Вадим А.: «Сразу, в ночное время, осудили? Бред!»;

Влад: «Зачем в ночное? Подержали до утра – и в суд».

Также люди обсуждают целесообразность введения комендантского часа, отмечая при этом что преступлений меньше не становится, а «полиция» на многие преступления не реагирует:

Катерина: «Насколько я знаю, у нас комендантский час начинается с 23:00»;

Валерий: «А почему в Станице (подконтрольная украинским властям территория – прим. ред.) нет комчаса, а нам его установили?»;

Катерина: «А у нас должен быть в городе комендантский час, родители будут спокойны за своих детей. Может, тогда не будут люди в нашем городе пропадать»;

Андрей: «А сейчас они не пропадают?? Только и видно: пропал, пропала, пропали. Что значит – должен?»;

Виктор: «Как бы, люди меньше пропадали, когда не было комендантского! А теперь, гляньте: чуть задержался – и не дошел домой»;

Влад: «Самогоном на каждом углу торгуют, и эти быки не шевелятся, ну ясно почему, да? А как за распитие – так вот они, блюстители. Так же и с наркотиками. Отрабатывают только нарков, а поставщики как поставляли, так и поставляют»;

«Next Weekend»: «Власть у нас... Сочинили они этот комендантский час, и в больницу самостоятельно после 23:00 хрен доедешь, штраф впаяют. И никого не волнует тот факт, что при смерти человек или рожает»;

Игорь: «По-моему, на подконтрольных Украине территориях нет комендантского часа».

Напомним, что в «ДНР» и «ЛНР» с 23:00 до 5:00 действует комендантский час, при этом в «ДНР» наказание за нарушение комчаса жестче, чем в «ЛНР». Так, в «ДНР» за первое нарушение комендантского часа задерживают и держат в «отделении» до 9 часов утра, второе нарушение – уже арест на 15 суток. При этом в «ЛНР» нарушение режима комендантского часа на один час и более для гражданских лиц «влечет наложение административного штрафа в размере от 500 руб. (209 грн по курсу местного банка на 11.11.2018) до 2 000 руб. (836 грн) или обязательные работы на срок от 20 до 40 часов».

Читайте также: