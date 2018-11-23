В Донецкой области займутся оптимизацией школ. Новости

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць намерен проверить, насколько эффективно используются деньги образовательной субвенции, выделенные из госбюджета, в учебных учреждениях и опорных школах региона, и можно ли оптимизировать затраты. Как сообщают «Донецкие новости», об этом он заявил в ходе заседания областной коллегии в Краматорске.

«Я не знаю, когда у меня получится, но пообщаюсь с директорами и всеми остальными. Я понимаю, что каждый хочет удержаться в своем кресле, получать зарплату учителя, обучая при этом, например, одного ребенка. Это неправильно. Это просто физически неправильно», – сказал он.

По его словам, вклад в образование детей важен, но «есть нюансы». «Есть образовательная реформа. Если эту школу нецелесообразно содержать, то ее нецелесообразно содержать. И это нужно объяснять. По любым вопросам вы собираете внеочередные сессии, когда у кого-то карандаша не хватает, вы созываете вал людей и кричите "караул", а по поводу школ объяснить людям ничего не можете и прячетесь в песок», – обратился Куць к представителям местных громад.

«Если откровенно – это вопрос не сегодняшнего дня. Я понимаю, что это непопулярные решения, но их принимать все равно нужно, потому что завтра вы снова придете в государственную областную администрацию и скажете: "Дайте денег на дополнение образовательной субвенции". А у нас их тоже, как видите, немного, но много социальных программ, которые нужно развивать. Поэтому нужно принять решение как можно быстрее. По всем ОТГ», – добавил Куць.

Как сообщалось ранее, в Украине стоимость затрат на образование одного ученика составляет 14,9 тыс. грн, а этот показатель по Донецкой области превышает среднегосударственный на 4,3 тыс. грн и составляет 19,2 тыс. грн, по некоторым же местным громадам – в разы. Кроме того, норматив наполняемости классов по городам составляет 25 единиц, а средняя фактическая наполняемость классов в целом по городам Донецкого региона – 24,1.

Напомним, в Донецкой области несколько городов не выполнили утвержденные местные бюджеты в этом году, что может негативно отразиться на планировании затрат на 2019 год. Кроме того, областные власти в этом году получили множество обращений из нескольких городов и районов по поводу нехватки средств на выплату зарплаты педагогическим работникам, финансирование которых осуществляется за счет образовательной субвенции из госбюджета.

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