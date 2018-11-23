Ситуация на пунктах пропуска утром 23 ноября: Проезда ожидали 220 авто. Новости

Сегодня утром, 23 ноября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 22 ноября линию разграничения через КПВВ пересекли 43,2 тыс. человек и 5,2 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 9 995 человек и 1 175 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 9 045 человек и 1 420 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 8 565 человек и 1 640 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 4 130 человек и 980 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 11 480 человек.

Сегодня утром на КПВВ проезда ожидали 185 транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 0/60;

КПВВ «Марьинка» – 0/50;

КПВВ «Новотроицкое» – 30/40;

КПВВ «Гнутово» – 25/15.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка»:

Константин: «8:05. На "Каргиле", наверно, задница, раз молчат»;

Ольга: «8:22. Еще какая задница, за 1,5 часа ни одной протяжки. [Много машин?] Да, одна только льгота до моста, за общую даже предположить страшно. 8:27. Льготу протянули машины на три, а общая как стояла, так и стоит»;

Катерина: «8:37. На Марьинке сразу на проверку. На "Каргиле" в Донецк машин 40».

КПВВ «Новотроицкое»:

Инна: «7:08. На Новотроицком машин 40»;

Antonio: «7:10. Еленовка в сторону Украины. Стою в общей очереди с 5:00 практически без движения. Подвинулись на 3 машины. Основная – до поворота. Льгота – машин 70. Суперльгота прет со всех щелей».

КПВВ «Гнутово»:

Елена: «8:08. 100 машин – общая, 50 – льготы в сторону Украины!».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.