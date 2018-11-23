В Украине подорожают сигареты, а за посылки придется платить НДС. Новости

Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины по улучшению администрирования и пересмотра ставок отдельных налогов и сборов», согласно которому в 2019 году увеличат ставку акциза на табачные изделия и введут налоги на международные посылки. Как передает корреспондент «Донецких новостей», за законопроект № 9260 во втором чтении и в целом проголосовали 236 народных депутатов.

Согласно документу, в 2019 году законом предусматривается следующее:

увеличить с 1 июля ставки акцизного налога на табачные изделия на 9%;

установить ставку налога за земельные участки, нормативная денежная оценка которых проведена, не более 0,1% и предоставить право, в случае необходимости, местным советам устанавливать отдельные ставки земельного налога за лесные земли;

признать налоговыми агентами операторов почтовой связи, экспресс-перевозчиков, осуществляющих начисление и уплату налоговых обязательств по НДС в бюджет при ввозе на таможенную территорию Украины товаров в международных почтовых и экспресс-отправлениях, в несопровождаемом багаже.

В связи с изменениями в Налоговом кодексе теперь ввоз в Украину товаров, суммарная стоимость которых превышает эквивалент 100 евро, для одного получателя – физического лица, в одной депеше от одного отправителя в международных почтовых отправлениях или в одном грузе экспресс-перевозчика от одного отправителя в международных экспресс-отправлениях, будет облагаться НДС.

Для применения указанной нормы будет действовать переходный период с 1 января по 30 июня 2019 года, в течение которого, в I полугодии НДС будут облагаться товары, суммарная стоимость которых будет превышать эквивалент 150 евро.

Среди других изменений в Налоговый кодекс, которые будут действовать в следующем году:

увеличение с 1 января ставки экологического налога за выбросы двуокиси углерода (СО2) стационарными источниками с 0,41 грн / за тонну до 10 грн / за тонну и предусмотреть поэтапное повышение ставки до уровня 30 грн / за тонну в 2023 году (ежегодное повышение на 5 грн / за тонну);

увеличение ставки рентной платы за пользование недрами для добычи нефти и конденсата на 2 процентных пункта и для железной руды – на 0,8 процентных пункта;

увеличение ставки рентной платы за специальное использование лесных ресурсов на 50%;

все решения о рассрочке, отсрочке денежных обязательств или налогового долга, а также о переносе сроков уплаты рассроченных, отсроченных сумм принимаются Государственной фискальной службой Украины;

отражать в Системе электронного администрирования реализации топлива (далее – СЭАРП) фактическое движение топлива в разрезе мест хранения;

сравнивать показатели с СЭАРП и показатели счетчиков-расходомеров и счетчиков-уровнемеров уровня топлива в резервуаре по объемам оборота и остатков топлива в разрезе кодов согласно УКТ ВЭД, акцизных складов и распорядителей акцизных складов;

лицензирование деятельности всех субъектов хозяйствования, осуществляющих производство, хранение, оптовую и розничную торговлю горючим;

контроль за целевым использованием горючего, предназначенного для авиационного транспорта (бензинов авиационных и топлива для реактивных двигателей), установить ответственность за использование такого товара не по назначению (в случае нецелевого использования горючего применять увеличивающий коэффициент 10);

ввести ведение в СЭАРП раздельного учета за перемещением спирта;

установить 0% акцизного налога на спирт этиловый, используемый для производства пищевого уксуса, парфюмерно-косметической продукции и продукции технического назначения;

установить перечень требований к предприятиям, которые получают спирт по нулевой ставке акцизного налога;

установить, что нормы об изменениях в администрировании акцизного налога на топливо и спирт вступают в силу с 1 июля, а ответственность за нарушение указанных норм – с 1 октября.

Как сообщалось ранее, сегодня, 23 ноября, Верховная Рада Украины также приняла закон о государственном бюджете на 2019 год.

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