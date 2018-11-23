Сводка из зоны ООС за 22 ноября: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 4 обстрела украинских позиций. Об этом сегодня, 23 ноября, сообщили в штабе Операции объединенных сил.

Незаконные вооруженные формирования (НВФ) осуществляли обстрелы оборонительных укреплений Объединенных сил в районах населенных пунктов Станица Луганская, Вольный (Золотое-4), Луганское и Павлополь. Кроме вышеперечисленного арсенала, противник применил вооружение боевых машин пехоты возле хутора Вольный, а противотанковые управляемые ракеты – вблизи Луганского.

С начала суток противник огневой активности не проявлял.

В «ДНР» сообщают, что «украинские силовики за сутки 19 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество боеприпасов – 134 единицы. Под огнем оказались село Спартак, поселки шахты "Трудовская" и Александровка, район терминала аэропорта на окраинах и в окрестностях Донецка; Ясиноватая и прилегающее к ней село Крутая Балка; горловские поселки шахты им. Гагарина, Гольмовский и Зайцево; село Саханка. При обстрелах применялись минометы калибрами 120 и 82 мм, БТР и БМП, гранатометы, крупнокалиберное стрелковое оружие».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 2 раза за сутки обстреляли позиции ЛНР. Обстрелам подверглись районы Золотого-5 и села Нижнее Лозовое. Огонь велся из минометов калибром 82 мм, вооружения БМП и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберных пулеметов».