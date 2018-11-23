Житель Макеевки показал цены на чай и кофе в «ДНР» (Фото). Новости

Житель неподконтрольной украинской власти Макеевки (Донецкая обл.) Артур посетил «Первый республиканский супермаркет» (работает на «национализированных» мощностях украинской сети «АТБ»). Ценами на чай и кофе он поделился в социальной сети.
Так, маленькая пачка растворимого кофе стоит 107 руб. (45 грн по местному курсу на 23.11.2018). Большие пачки (200 г) продают по 296 руб. (125 грн), 250 г – 340 руб. (144 грн).
Упаковка заварного «Якобса» обойдется в 190 руб. (81 грн), «Jardin» – в 200 руб. (85 грн).
Выбор чая – достаточно большой. Есть и заварной, и в пакетиках – разных производителей. Самая дешевая пачка чая («Принцесса Канди» с лимоном, 25 пакетиков) стоит 28 руб. (12 грн), заварной («Принцесса Канди», 100 г) – 33 руб. (14 грн).
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