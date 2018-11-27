Не самый дорогой магазин: Блогер показал цены на мясо в «ДНР» (Фото). Новости

В неподконтрольной украинским властям Макеевке (Донецкая обл.) в мясном магазине есть и курятина, и свинина, но цены для местных жителей достаточно высокие. Об этом на своей странице в Facebook рассказал блогер Арсений.

В частности, он показал цены на курятину и свинину. По словам Арсения, это «не самый дорогой магазин».

Так, курятина стоит (цена за кг):

суповой набор – 89 руб. (37 грн по местному курсу на 27.11.2018);

окорок – 159 руб. (67 грн);

грудка с крыльями – 159 руб. (67 грн);

филе 225 руб. (94 грн);

фарш – 169 руб. (71 грн);

филейный – 225 руб. (94 грн);

куры – 133 руб. (56 грн);

печень – 159 руб. (67 грн);

голень – 119 руб. (50 грн).

Также в продаже есть свинина:

мякоть – 259 руб. (108 грн);

отбивная – 299 руб. (125 грн);

ошеек – 299 руб. (125 грн);

бекон – 235 руб. ( 98 грн);

фарш свиной – 209 руб. (87 грн);

печень свиная – 75 руб. (31 грн).

Напомним, в неподконтрольном украинским властям Донецке люди собираются в большие очереди, чтобы купить курятину на несколько рублей дешевле.

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