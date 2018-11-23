Вынуждены стоять на холоде, чтобы купить дешевле: Житель Донецка показал очередь за курятиной (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке люди собираются в большие очереди, чтобы купить курятину на несколько рублей дешевле. Об этом на своей странице в Facebook рассказал дончанин Арсений.
Так, местный житель показал длинную очередь к магазину «Шахтерской птицефабрики» на пр. Гурова, которая собралась в морозный день 19 ноября:
«Донецк. пр. Гурова. Люди вынуждены стоять в очереди на холоде, чтобы купить тощую "химическую" курицу на 10-15 руб. (4,2-6,3 грн по местному курсу на 23.11.2018 – прим. ред.) дешевле», – прокомментировал дончанин.
Жители Донецка отмечают, что очереди – во многих магазинах, где курицу продают чуть дешевле средних цен, и считают, что это говорит о бедственном положении людей в «ДНР»:
- Ирочка: «Я придерживаюсь когда-то услышанной фразы насчет экономии: лучше всего экономить – это вовсе не покупать, а не искать, где на пару рублей дешевле»;
- Арсений: «Ну а что делать, если люди на копейки пытаются выжить»;
- Наталья: «Такие очереди возле всех магазинов этой ТМ»;
- Арсений: «Знаю... Это говорит об обнищании людей в народной и об издевательстве слуг народа над народом»;
- Наталья: «Согласна! Нищета и безнадега толкают людей на подобное. К сожалению».
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