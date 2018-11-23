Бюджет-2019: На одно админздание – 80 миллионов, на все жилье переселенцев – 10 миллионов. Новости

Принятым Государственным бюджетом Украины на 2019 год власть упустила возможность выстроить доверие с собственными гражданами – гражданами, которые остались на неподконтрольных территориях, проживающих в «серой зоне» и являются переселенцами. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 23 ноября, в ходе круглого стола в Киеве заявил председатель Комитета ВРУ по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений Григорий Немыря.

Он подчеркнул, что доверие к власти можно было бы восстановить путем правильного «наполнения и расстановки приоритетов в бюджете». А в итоге, те же переселенцы получили следующее. «Смотрим проект бюджета, который утверждался. Капитальный ремонт одного админздания, где должна располагаться Национальная служба охраны здоровья Украины – 80 млн грн. А теперь сравните с 10 млн грн, которые заложены на жилье для внутренне перемещенных лиц! Да-да, 10 миллионов... Я уже не говорю про фонд президента Украины, на который заложено 1 млрд грн», – сказал Немыря.

По его мнению, власть упустила возможность «принятия такого бюджета, в котором было бы отражено, что государство Украина действительно беспокоится о своих гражданах, где бы они не находились – по эту сторону, контролируемую государством, по ту сторону или в "серой зоне"».

Как сообщалось ранее, сегодня, 23 ноября, Верховная Рада Украины приняла закон о Государственном бюджете на 2019 год.

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