На Донетчине часть школ не соответствуют нормам наполняемости. Новости

В Донецкой области нормативный показатель наполняемости учебных классов по городам составляет 25 единиц, а средняя фактическая наполняемость классов в целом по городам региона составляет 24,1. Как сообщают «Донецкие новости», об этом в ходе заседания коллегии в Краматорске рассказал директор Департамента финансов Донецкой областной военно-гражданской администрации Михаил Скарга.

«Под границей нормативного показателя оказались 11 из 14 городов области, 6 из этих 11 заявляют о нехватке средств образовательной субвенции», – сказал он.

«Это Торецк с наполняемостью 19,1 единиц; Новогродовка – 21,3 единиц; Дружковка – 22,2 единиц; Константиновка – 23,2; Угледар – 23,6 и Селидово – 24,1 единица на класс», – продолжил Скарга.

По его словам, по районам области наибольшее отклонение от нормативов по наполняемости классов в учебных учреждениях имеют Александровский и Волновахский. «Вследствие низкой по нормативам наполняемости классов в области сверх нормы содержатся 467 классов, а содержание неэффективной сети общеобразовательных учебных учреждений приводит к увеличению стоимости обучения одного ученика», – сообщил директор Департамента финансов Донецкой ОВГА.

Как сообщалось ранее, в Донецкой области несколько городов не выполнили утвержденные местные бюджеты в этом году, что может негативно отразиться на планировании затрат на 2019 год. Кроме того, областные власти в этом году получили множество обращений из нескольких городов и районов по поводу нехватки средств на выплату зарплаты педагогическим работникам, финансирование которых осуществляется за счет образовательной субвенции из госбюджета.

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