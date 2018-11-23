В Донецке в результате ДТП троллейбус снес ограждение и врезался в дерево (Фото). Новости

В Донецке в результате ДТП троллейбус снес ограждение и врезался в дерево (Фото)

23.11.18 11:49dnews.dn.uaНовости

Фото из соцсетей

В неподконтрольном украинским властям Донецке сегодня утром, 23 ноября, произошло ДТП с участием троллейбуса. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Так, жители Донецка рассказывают о том, что авария произошла на пересечении бул. Шевченко и бул. Шахтостроителей. В результате столкновения легкового авто с троллейбусом последний снес ограждение и въехал в дерево на обочине.

Люди отмечают, что для «помощи троллейбусу подъехало несколько грузовиков, проезд сильно затруднен».

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