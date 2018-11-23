На Донетчине затраты на обучение одного ученика превышают средние по Украине. Новости

В Украине, по данным Министерства финансов, стоимость содержания одного ученика составляет 14,9 тыс. грн, а этот показатель по Донецкой области превышает среднеукраинский на 4,3 тыс. грн и составляет 19,2 тыс. грн, по некоторым же громадам – в разы. Как сообщают «Донецкие новости», об этом в ходе заседания коллегии в Краматорске рассказал директор Департамента финансов Донецкой областной военно-гражданской администрации Михаил Скарга.

«При утверждении местных бюджетов области по районам и ОТГ на содержание одного ученика в среднем предусмотрено 29,8 тыс. грн, из них максимальный показатель имеет Шаховская громада – 46,2 тыс. грн. Также превышает среднюю стоимость затрат Покровский район – 39,6 тыс. грн; Ясиноватский – 36,4 тыс. грн; Соледарская ОТГ – 35,5 тыс. грн; Александровский район – 34,6 тыс. грн; Калининская громада – 32,3 тыс. грн», – сказал он.

По его словам, в Шаховской громаде есть две общеобразовательные школы – в селах Шахово и Никоноровка. «Если по Шаховской школе затраты на одного ученика составляют 39,3 тыс. грн, по Никоноровской – 64,7 тыс. грн. Вместимость школы – 180 детей, площадь – 600 кв. м, педагогическая ставка – 10,75 тыс. грн, остальные ставки – 10,5 тыс. грн, на 29 учеников – 20 штатных ставок и 36 кв. м на одного ученика», – отметил Скарга.

«Высокие показатели содержания одного ученика по Покровскому и Александровскому районам, а также по Шаховской ОТГ связаны с наименьшим количеством учеников на одну штатную единицу – 2,6-2,9 учеников при среднем показателе по районам и ОТГ – 3,6 учеников на одну ставку. Это привело к увеличению на более 33% показателя затрат на оплату труда в расчете на одного ученика по этим территориям», – добавил он.

Директор Департамента финансов Донецкой ОВГА также сообщил, что норматив наполняемости классов по городам составляет 25 единиц, а средняя фактическая наполняемость классов в целом по городам Донецкого региона – 24,1.

Как сообщалось ранее, в Донецкой области несколько городов не выполнили утвержденные местные бюджеты в этом году, что может негативно отразиться на планировании затрат на 2019 год. Кроме того, областные власти в этом году получили множество обращений из нескольких городов и районов по поводу нехватки средств на выплату зарплаты педагогическим работникам, финансирование которых осуществляется за счет образовательной субвенции из госбюджета.

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