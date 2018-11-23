Медицина и акушерство: Где в Донецкой области проблемы с финансированием. Новости

В Донецкой области некоторые города не выделяют деньги ни на ремонт медицинских учреждений, ни на их обеспечение лекарствами. Как сообщают «Донецкие новости», об этом в ходе заседания коллегии в Краматорске рассказала начальник Управления организации и развития медицинской помощи населению Департамента здравоохранения Донецкой областной военно-гражданской администрации Наталья Филиппова.

«Тяжелым осложнением при родах, что чаще всего приводит к случаям материнской смертности, были акушерские кровотечения. Поэтому программой предусмотрено обязательное обеспечение акушерских стационаров соответствующими лекарственными средствами. За средства госбюджета каждый год область получает соответствующие дорогостоящие медикаменты. В 2018 году Донецкая область получила указанные лекарственные средства на общую сумму почти 500 тыс. грн», – сказала она.

По ее словам, на эти лекарственные средства из областного бюджета выделили деньги для перинатального центра в Мариуполе. «Вообще не выделялись средства в городах Доброполье, Славянск, Мирноград, Покровск. Всего на финансирование материнства и детства из местных бюджетов было выделено 27 млн грн», – продолжила Филиппова.

«Не выделялись средства на протяжении 2018 года на проведение ремонтных работ в учреждениях городов Краматорск, Покровск, Доброполье, Мирноград; на закупку оборудования – Доброполье, Селидово, Покровск. На закупку лекарственных средств для перинатального центра в Покровске из местного бюджета было выделено только 7 тыс. грн, чего крайне недостаточно даже для обеспечения оказания неотложной помощи», – проинформировала она.

Кроме того, недостаточным является финансирование на обеспечение акушерства. «Стоимость обеспечения акушерской койки лекарственными средствами в среднем по области составляет 59 грн. Самые низкие показатели финансирования в городах Мариуполь, Мирноград, Покровск, Селидово, Великоновоселковском и Мангушском районах. Лучшее финансирование акушерской койки – в Торецке, Славянске, Бахмуте», – сообщила представитель Департамента здравоохранения Донецкой ОВГА.

«Стоит отметить, что стоимость лечения одного пациента в сутки при осложнениях при беременности и родах может достигать от 6 тыс. грн до 95 тыс. грн в сутки», – добавила Филиппова.

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