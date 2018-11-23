Министр финансов рассказала, как изменились показатели госбюджета-2019. Новости

Показатели доходов государственного бюджета на 2019 год между первым и вторым чтениями законопроекта после его принятия в целом увеличились на 12 млрд грн. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 23 ноября, в ходе брифинга в Киеве рассказала министр финансов Украины Оксана Маркарова.

«В целом между первым и вторым чтением государственный бюджет изменился на 12 млрд грн по общему фонду (доходов, – прим. ред.), а вместе со спецфондом – на 17,7 млрд грн. 12 млрд грн – это увеличение доходов, из которых 2 млрд грн – это перерасчет дополнительной прибыли от Национального банка и 10 млрд грн – это дополнительные выплаты по ряду уточненных доходов», – сказала она.

По ее словам, в спецфонд государственного бюджета на 2019 год заложили доходы от налогов на европейские автомобили. «Все деньги, которые мы получим от этой легализации, будут направлены в Пенсионный фонд», – отметила Маркарова.

«Одно из приоритетных заданий Министерства финансов, начиная с 2014 года, это уменьшение дефицита бюджета. В этом году наш маяк по дефициту 2,6% от ВВП. На следующий год мы поставили целью 2,28%. В результате – между первым и вторым чтением наш маяк по дефициту не изменился», – добавила министр.

Как сообщалось ранее, сегодня, 23 ноября, Верховная Рада Украины приняла закон о государственном бюджете на 2019 год, от которого зависит следующий транш финансовой помощи Международного валютного фонда.

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