Процесс верификации субсидий еще не завершен, – министр финансов. Новости

Процесс верификации получателей субсидий еще не завершен, но средств, заложенных в государственный бюджет на 2019 год, хватит всем получателям. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 23 ноября, в ходе брифинга в Киеве заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова.

«В проекте, который был подан и доработан в Верховной Раде, общая цифра по субсидиям составляет 58 млрд грн, из которых 55 млрд грн – это стандартная программа субсидий, которая уже разделена на две подпрограммы, потому что мы начинаем монетизацию субсидий в следующем году», – сказала она.

«Соответственно, у нас будут две программы. Одна – это стандартная программа, которая с 1 января будет финансироваться в полном объеме, чтобы обеспечить субсидиями всех, кто имеет на них право. И есть вторая программа, подготовительный этап которой завершается рабочей группой Министерства социальной политики и Министерства финансов, и до конца года мы должны перейти на полную монетизацию – продолжила Маркарова.

Министр напомнила, что в Украине уже работает электронный реестр получателей субсидий, согласно которому Министерство финансов совместно с Министерством социальной политики проводит верификацию. «По этому реестру мы видим, что не полностью еще процесс верификации завершен, и есть определенные резервы, где субсидии насчитывались не только тем, кто в них нуждался», – заявила она.

«Финальные расчеты наши и Министерства социальной политики показывают, что той суммы, которая есть в государственном бюджете достаточно, чтобы в 2019 году полностью обеспечить потребность в субсидиях», – подчеркнула глава Минфина.

Она отметила, что показатели доходов государственного бюджета на 2019 год между первым и вторым чтениями законопроекта после его принятия в целом увеличились на 12 млрд грн.

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