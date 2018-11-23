В Донецкой области улучшается криминогенная обстановка (Инфографика). Новости

В Донецкой области за 10 месяцев 2018 года территориальными подразделениями полиции зарегистрировано 336 тыс. 138 заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях, из которых 41 тыс. 778 с признаками уголовных правонарушений. Как сообщают «Донецкие новости», об этом в ходе заседания коллегии в Краматорске рассказал начальник Главного управления Нацполиции в Донецкой области Николай Семенишин.

По его словам, по итогам 10 месяцев отмечается положительная динамика в сравнении с прошлым годом по снижению количества уголовных правонарушений и повышению уровня их раскрываемости.

«Кроме основных заданий, полиция Донецкой области выполняет задания, связанные с проведением операции Объединенных сил. На территории области расположены 37 объектов, из которых 16 стационарных блокпостов, 4 пункта въезда-выезда, 18 мобильных блокпостов. В связи с проведением на территории области оперативно-профилактических отработок с начала августа оборудовано дополнительно еще 13 блокпостов», – сообщил Семенишин.

Фото: ГУ НП в Донецкой области

Фото: ГУ НП в Донецкой области