С начала 2018 года: В «ДНР» и «ЛНР» сообщили, сколько у них родилось детей . Новости

В «ДНР» и «ЛНР» с начала 2018 года родилось 14,5 тыс. детей. Таковы сводные данные «минюстов» «республик».
Так, в «ДНР» с 1 января по 21 ноября родилось 9,5 тыс. детей, из них 51% – мальчики, 49% – девочки. «Министерство юстиции ДНР» уточняет, что «территориальными отделами ЗАГС республики составлена 9 581 запись актов о рождении, из них 4 898 записей – о рождении мальчиков и 4 683 – о рождении девочек».
Наибольшее число детей зарегистрированы:
- в Кировском районе Донецка – 676 чел. (из них 364 – мальчики, 312 – девочки);
- в Киевском районе Донецка – 629 чел. (из них 319 – мальчики, 310 – девочки);
- в городе Макеевка – 598 чел. (из них 272 – мальчики, 326 – девочки).
По «ЛНР» на данный момент приводятся данные о рождаемости лишь за январь-сентябрь. Так, «минюст ЛНР» сообщает, что за 9 месяцев 2018 года зарегистрировано 4 919 рождений детей. Наибольшее число детей зарегистрированы:
- в Луганске – 1 561 чел.;
- в Свердловске (после переименования – Должанск) – 469;
- в Краснодоне (после переименования – Сорокино) – 417.
Как сообщалось ранее, по состоянию на 1 октября 2018 года в «ДНР» и «ЛНР» проживало 3 млн 751 тыс. 647 чел., из них 61% приходится на «ДНР», 39% – на «ЛНР».
Напомним, что брак, заключенный в «Л-ДНР», является нелегитимным. В этом случае при регистрации на подконтрольной Украине территории ребенок, рожденный в данном браке, будет считаться рожденным без отца, а молодая мама – матерью-одиночкой.
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