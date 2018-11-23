На блокпостах Донецкой области выявили более 900 лиц, причастных к НВФ (Инфографика). Новости

В Донецкой области с начала 2018 года на блокпостах и КПВВ прошли проверку около 61 тыс. грузовых автомобилей, более 400 тыс. легковых и свыше 1 млн 100 тыс. физических лиц. Как сообщают «Донецкие новости», об этом в ходе заседания коллегии в Краматорске рассказал начальник Главного управления Нацполиции в Донецкой области Николай Семенишин.

«Выявлено 103 факта, связанные с незаконным оборотом оружия и боеприпасов, 229 фактов незаконной перевозки наркотических веществ, изъято 189 мобильных терминалов», – сказал он.

По его словам, также с начала 2018 года на блокпостах и КПВВ Донецкой области зарегистрировано 2 630 правонарушений, из которых 442 внесены в Единый реестр досудебных расследований.

«Кроме того, выявлены 968 лиц, которые, согласно базовым данным ГУ НП области, причастны к незаконным вооруженным формированиям, из них 271 участнику незаконных вооруженных формирований объявлено о подозрении, предусмотренном соответствующими статьями Уголовного кодекса», – добавил Семенишин.

Фото: ГУ НП в Донецкой области

Как сообщалось ранее, в Донецкой области за 10 месяцев 2018 года территориальными подразделениями полиции зарегистрировано 336 тыс. 138 заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях, из которых 41 тыс. 778 с признаками уголовных правонарушений.

Читайте также: