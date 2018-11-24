Красный Крест готов помочь в доставке пенсий на неподконтрольном Донбассе, – глава МККК. Новости

Красный Крест готов помочь в разработке процесса выдачи пенсий маломобильным людям, которые остались на неподконтрольных Украине территориях Донбасса. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в ходе круглого стола в Киеве сообщил глава Делегации Международного комитета Красного Креста в Украине Алан Эшлиман.

Он напомнил, что гуманитарная помощь – это не только продукты питания и медикаменты. «Гуманитарная помощь включает разные мероприятия, направленные на обеспечение жизнедеятельности людей, в том числе, на поддержку их собственных экономических возможностей», – сказал он.

Эшлиман констатировал, что, в частности, МККК готов способствовать процессу выдачи пенсий гражданам Украины, которые находятся за линией разграничения. «Мы готовы работать над механизмом облегчения процесса выплаты пенсий, скажем, людям, которые прикованы к постели, и находятся на неподконтрольной территории», – уточнил он.

Напомним, в сентябре 2018 года спецпредставитель США по Украине Курт Волкер акцентировал, что Киев должен взаимодействовать с Красным Крестом относительно доставки пенсий маломобильным гражданам на неподконтрольном Донбассе.

В то же время заместитель министра соцполитики Николай Шамбир заявил, что по состоянию на 25 сентября 2018 года ни одна международная организация (в том числе и Красный Крест) не сделала реальных предложений по вопросу доставки таких пенсий, хотя переговоры с МККК велись на уровне облгосадминистраций.

В ноябре замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука сообщал, что их министерство готово совместно с МККК имплементировать процесс выдачи пенсий за линией разграничения. Однако на данный момент нет политического решения. Он добавил, что по данному вопросу МинВОТ провело несколько переговоров с МККК. Тука заявил, что Пенсионный фонд Украины до сих пор «не может или не желает» найти механизм выдачи пенсий гражданам, оставшимся за линией разграничения.

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