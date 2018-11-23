В Донецкой области с начала года было совершено 75 убийств. Новости

В Донецкой области задержаны участники 12 организованных преступных группировок (ОПГ), к ответственности привлечены 55 членов ОПГ, совершивших 80 тяжких и особо тяжких преступлений. Как сообщают «Донецкие новости», об этом в ходе заседания коллегии в Краматорске рассказал начальник Главного управления Нацполиции в Донецкой области Николай Семенишин.

По его словам, за 10 месяцев 2018 года в ходе 177 оперативных отработок в регионе были задержаны 116 лиц, которые находились в розыске, раскрыты 2 013 преступлений, установлены 206 лиц, причастных к незаконным вооруженным формированиям (НВФ), и 369 лиц, которые поддерживают связь с НВФ.

«На территории области совершено 75 убийств, из которых на сегодняшний день 5 – не раскрыты», – сообщил Семенишин.

«На сегодняшний день нас очень волнует состояние раскрываемости убийства в Бахмуте. Это нападение на ювелирный магазин. Пока это преступление остается нераскрытым. Также нами раскрыты 123 тяжких телесных повреждений из 130, раскрыто 26 тяжких телесных со смертельным исходом из 28. Раскрыты все изнасилования, их было зарегистрировано всего 7», – добавил он.

Как сообщалось ранее, в Донецкой области за 10 месяцев 2018 года территориальными подразделениями полиции зарегистрировано 336 тыс. 138 заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях, из которых 41 тыс. 778 – с признаками уголовных правонарушений.

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