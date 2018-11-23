На въездах-выездах Донецкой области установят более 100 видеокамер. Новости

В Донецкой области сейчас работают более 100 камер интеллектуального видеонаблюдения и появятся дополнительные. Как сообщают «Донецкие новости», об этом в ходе заседания коллегии в Краматорске сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Донецкой области Николай Семенишин.

По его словам, за 10 месяцев 2018 года благодаря информации с видеокамер были задержаны 40 угнанных автомобилей, 14 из которых зарегистрированы в других областях. «Сейчас у нас есть 107 камер интеллектуального видеонаблюдения. В Мариуполе – 41 камера, планируется еще 63. В Краматорске – 15, в Покровске, Бахмуте – 10, в Славянске – 12, в Волновахе – 5», – отметил он.

«Выделение средств по программе социально-экономического развития в сумме 16 млн грн позволит расширить количество интеллектуальных камер до 120, что позволит перекрыть все въезды в область», – сказал Семенишин.

Фото: ГУ НП в Донецкой области

Как сообщалось ранее, в Донецкой области за 10 месяцев 2018 года территориальными подразделениями полиции зарегистрировано 336 тыс. 138 заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях, из которых 41 тыс. 778 с признаками уголовных правонарушений, в частности 75 убийств.

Читайте также: