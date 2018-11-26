Курс может «улететь»: Эксперт о военном положении в Украине и экономике. Новости

С формальной точки зрения введение военного положения не повлияет на работу банков в Украине, но из-за эмоционального фактора может серьезно отразиться на курсе валют. Такое мнение высказал экономический эксперт Александр Охрименко.
Он прокомментировал заявление, сделанное в ходе экстренного заседания Совета национальной безопасности и обороны в воскресенье, 25 ноября, главой Национального банка Украины Яковом Смолием о том, что введение военного положения не повлияет на работу банковской системы.
«Военное положение не заставляет банковскую систему остановиться, отделения как работали, так и будут работать, банкоматы – тоже самое. Фактически банковская система будет работать в абсолютно таком же режиме, как без военного положения. Мало того – депозиты не замораживаются, счета не арестовываются, ничего не меняется», – сказал он.
По его мнению, большее влияние на экономическую ситуацию в Украине окажет эмоциональный фактор. «Представляете, человек слышит – "военное положение". Эмоционально это очень отрицательно повлияет на все. Эмоции будут захлестывать, особенно в первые дни. И это может привести к тому, что кто-то побежит снимать деньги, кто-то побежит снимать депозиты – это будет», – отмечает Охрименко.
«Насчет валютного курса действительно могут быть неприятности, опять же из-за эмоционального фактора. Любая отрицательная, а это очень отрицательная информация, влияет на зарубежных инвесторов, которые, например, купили государственные облигации. Скорей всего, инвестор, например, из США, купивший государственные облигации Украины захочет быстро их продать, и вывезти деньги из Украины. Один захочет, второй, третий, и курс может "улететь"», – заявил Охрименко.
Напомним, 25 ноября российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков.
В ходе экстренного заседания СНБО Украины президент Петр Порошенко заявил, что Верховная Рада должна собраться на внеочередное заседание по поводу введения военного положения сроком на 60 дней. Вооруженные силы Украины приведены в полную боевую готовность.
Сегодня, 26 ноября, Совет безопасности ООН проведет экстренное заседание в связи с ситуацией в Азовском и Черном морях. В НАТО уже отреагировали на агрессию России в Азовском море, выразив Украине поддержку. В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»
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