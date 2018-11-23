Словакия помогает Украине развивать экономику и в реабилитации военных. Новости

С начала 2018 года 52 украинских военнослужащих прошли реабилитацию в Словакии. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 23 ноября, в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Словакии Андреем Киской в Киеве заявил президент Украины Петр Порошенко.

По его словам, Украина также плотно сотрудничает со Словакией в экономической сфере. «Рост товарооборота между нашими странами в первом полугодии 2018 года составил 36%. Это еще одно доказательство функционирования Соглашения об Ассоциации с Европейским союзом, углубления работы по зоне свободной торговли в условиях, когда Россия использует механизм эмбарго как элемент гибридной войны и закрыла свои рынки», – сказал он.

Порошенко отметил, что когда три года назад Россия прекратила поставки газа, именно Словакия первой обеспечила поставки топлива в Украину. «И на сегодняшний день Словакия является одним из поставщиков газа, который обеспечивает энергетическую независимость Украины», – сообщил президент.

Главы двух государств также провели переговоры о недопустимости строительства газопровода «Северный поток-2». «Мы имеем абсолютно общую позицию относительно этого проекта, и в дальнейшем имеем твердые намерения координировать свои действия», – констатировал Порошенко.

«Есть еще одна важная сфера – это военно-техническая. Мы также имеем возможность обговаривать и координировать наши действия, не требуя публичного обсуждения», – добавил он.

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