Слов нормальных нет: В соцсетях жалуются на очереди и поборы на КПП «ДНР». Новости

Сегодня, 23 ноября, на пунктах пропуска «Александровка», «Еленовка» и «Горловка», подконтрольных незаконным вооруженным формированиям «ДНР», ко времени остановки пропуска через линию разграничения скопились большие очереди. Об этом сообщается в социальных сетях.

Пользователи отмечают, что часть людей останется на ночевку после того, как некоторые отстояли в очереди около 12 часов.

Так, на линии разграничения со стороны Горловки по данным на 17:17 машины на выезд стояли в 4 ряда.

Vv0land vip: «В 5:20 по днр стали в очередь, были в первой двадцатке. В 12:00 по днр были уже 200-е. Едут одни проплаченные, цена вопроса 1500 р. До сих пор не прошли. Полный капец. Охренели в край»;

Оксана: «Да что же за беспредел такой! Родные приехали на ДНР блокпост 6:30 и до сих пор стоят аж 50!!! Совесть когда-нибудь проснется у проверяющих»;

Vv0land vip: «Запустили в 17:10 на паспортный ДНР. Простояли 12 часов с 5:20 утра в честной бесплатной очереди. Были утром в первой двадцатке. Выводы делайте сами».

Аналогичная ситуация и на КПП «Александровка»:

Людмила: «Такой жопы как сегодня я не припомню. Приехали в 4 утра. Были 32 по очереди льготной. Уехали в 10 утра, т. е. вернулись домой (в машине беременная 8 мес) продвинулись за все время на две машины!!! Суперльгота прет! Все смотрят и тупо в шоке!!! Скоро придем к платной таможне, а не будешь платить – сиди дома»;

Лилия: «Она и так платная! Кто платит, тот и едет, а мы стоим!»;

Николай: «Просто катастрофа, так с людьми обращаться, такого наверное нигде не было. Стоим с 9:00, думаю возвращаться обратно в Донецк, стоять нет смысла»;

Елена: Не хамят только тем, кто купил билет, а остальные – быдло! Мне не понятно, почему я работаю и плачу налог, может я лучше буду платить налог на Каргилле и свободно ехать! Почему Украину проезжаешь за 15 минут, а Каргил за 15 часов?»;

Наталья: «Просто на Каргилле ребята не хотят работать или мало зарабатывают, хочется больше. Мы попадали, когда они нормально работали, так не проблема, если мы стояли на мосту, быстро проехали через б/пост»;

Виктор: «Ребята, давайте вспомним когда ночевали на 0 б. п., лучше дома, безопасней!»

Находящиеся на КПП «ДНР» в Еленовке пишут, что много машин не успеет пересечь линию разграничения и останутся на ночевку.