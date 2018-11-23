В Донецкой области уровень младенческой смертности выше, чем по Украине. Новости

В Донецкой области уровень младенческой смертности на протяжении последних 5 лет снижается, но все еще превышает общегосударственный, и за 9 месяцев 2018 года составляет 7,8 на 1 тыс. рожденных живыми. Как сообщают «Донецкие новости», об этом в ходе заседания коллегии в Краматорске рассказала начальник Управления организации и развития медицинской помощи населению Департамента здравоохранения Донецкой областной военно-гражданской администрации Наталья Филиппова.

«Наивысшими показатели младенческой смертности остаются в городах – Бахмут, Краматорск, Покровск. Из числа умерших младенцев 35% составляют недоношенные с весом до 1500 граммов. Увеличилось количество детей, умерших дома, 12 младенцев, что составило 17%. Случаи смертности детей дома зарегистрированы в городах – Лиман, Покровск, Мариуполь, Селидово, Бахмут, Торецк, Мирноград, Константиновка», – сказала она.

«Среди причин младенческой смертности весомое место занимают причины, связанные с перинатальным периодом (беременностью и родами) – 64%. Смертность от врожденных пороков составила 11%, заболевания нервной системы, инфекционные болезни и заболевания дыхательной системы – 8%. Наблюдается снижение младенческой смертности от врожденных пороков в развитии: показатель уменьшился почти в 2 раза», – проинформировала Филиппова.

Она также сообщила, что за 9 месяцев 2018 года в Донецкой области во время беременности, родов и на протяжении 42 суток после родов умерла одна женщина. «Показатель составил 11,4 на 100 тыс. новорожденных живыми. В 2017 году также произошел один случай материнской смертности: показатель за 9 месяцев составил 9, за год – 7», – отметила она.

«За 9 месяцев 2017 года родилось 9 тыс. 600 младенцев, за 9 месяцев 2018 года – 8 тыс. 800 младенцев», – проинформировала Филиппова.

Кроме того, по ее информации, в Донецкой области на протяжении последнего десятилетия идет существенное сокращение средней продолжительности жизни, а коэффициент природного прироста населения остается негативным и составляет 9,6. В Украине этот показатель – 5,6.

Она отметила, что особую обеспокоенность в Донецкой области вызывает состояние репродуктивного здоровья, в частности проблемы бесплодия и онкологических заболеваний.

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