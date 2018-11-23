В 2019 году Словакия будет председательствовать в ОБСЕ. Новости

В 2019 году Словакия будет председательствовать в ОБСЕ. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 23 ноября, в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Словакии Андреем Киской в Киеве сообщил президент Украины Петр Порошенко.

«Отдельно мы обговорили вопрос следующего года, когда Словакия возглавит ОБСЕ. Я поблагодарил господина президента за то, что в составе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ работают 12 словацких инспекторов. Очень хорошо работают, очень ответственно», – сказал он.

Глава государства отметил, что Словакия поддерживает Украину в Генеральной Ассамблее ООН и является соавтором украинских резолюций. Порошенко также сообщил, что с начала 2018 года 52 украинских военнослужащих прошли реабилитацию в Словакии.

В свою очередь президент Словакии Андрей Киска сообщил, что на встрече с президентом Украины обсудили ситуацию в мире и свое видение международных отношений, а также улучшение взаимоотношений между двумя государствами.

Напомним, с 1 января 2018 года Италия приняла председательство в ОБСЕ и отвечает за формирование повестки дня организации в этом году, в том числе по конфликту на Донбассе.

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