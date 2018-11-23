Тука о наименовании «ЛНР» и «ДНР» в российских документах: Никаких «республик», просто – Т-1 и Т-2. Новости

В официальных внутренних документах, регламентирующих управление «республиками» со стороны России, данные самопровозглашенные наименования называются пренебрежительно Т-1 и Т-2. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 23 ноября, в ходе круглого стола в Киеве рассказал замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

«На сегодняшний день я имею оригиналы документов, которые свидетельствуют, как осуществляется реальное руководство оккупированными территориями Донетчины и Луганщины. К слову, об отношении оккупантов к нашим гражданам, которые находятся на тех территориях: в официальных документах ни про какие "республики" и речь не идет. Эти территории в официальных документах именуются как Т-1 (Луганщина) и Т-2 (Донетчина). Вот такое пренебрежительное отношение», – сказал он.

Тука также процитировал фрагменты отдельных документов. «Из Ростова документ. "Передать все вагоны с целью мобилизации подвижного состава…" и т. д. Т. е. не "предлагаем рассмотреть вопрос", хоть какой-то дипломатичный момент, просто идет – "центральное руководство". "Обеспечить выплаты заработных плат по бюджетным учреждениям…" и далее идет распределение в процентном отношении: Т-1 – такое распределение, Т-2 – такое, такие-то исполнители», – продолжил он.

В этой связи он заключил: «Так о каких переговорах с этими фактически марионетками, которых нам пытаются подставить, может идти речь, если эти люди без разрешения своих хозяев не имеют права даже металлолом собирать?».

Как сообщалось ранее, в ходе данного круглого стола один из руководителей процесса урегулирования вооруженного конфликта в Грузии Антти Турунен заявил, что международный опыт решения подобных проблем демонстрирует необходимость взаимодействия органов власти противоборствующих сторон. При этом взаимодействие может идти через третьих лиц, не всегда о таких процессах нужно информировать общественность.

Читайте также: